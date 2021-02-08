بلدية الخبر تحدد مواقع للتباعد الجسدي في الكورنيش والواجهة البحرية

الخبر - المناطق

قامت بلدية محافظة الخبر بتطبيق اجراءات التباعد الجسدي، وذلك بتحديد دوائر ( التباعد الجسدي ) في الواجهة البحرية والكورنيش، وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن المبادرة تهدف الى تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الجسدي الآمن، وذلك ضمن المساعي الرامية الى منع انتشار فيروس كورونا وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان، وضمن اجراءاتها لتهيئة المرافق العامة ومن ضمنها الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمنتزهات.

وأكد المهندس سلطان الزايدي أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطن والمقيم .