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أمانة الباحة تنفذ 1286 جولة وتغلق 73 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الباحة تنفذ 1286 جولة وتغلق 73 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الباحة تنفذ 1286 جولة وتغلق 73 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الباحة تنفذ 1286 جولة وتغلق 73 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=948219
المناطق_واس

نفذت أمانة منطقة الباحة 1286 جولة رقابية أمس، أسفرت عن إغلاق 73 منشأة تجارية، وتحرير 155 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى إصدار 32 مخالفة للتدابير الاحترازية اليوم.
وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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