فرع وزارة التجارة بالباحة ينفذ 276 جولة تفتيشية خلال أسبوع

المناطق_واس

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي 276 جولة تفتيشية, وأصدر 12 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكد الفرع أن الفرق الرقابية تتابع تطبيق الأسواق والمراكز التجارية للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطبيق العقوبات والغرامات الفورية على المنشآت التجارية غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.