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فرع وزارة التجارة بالباحة ينفذ 276 جولة تفتيشية خلال أسبوع

فرع وزارة التجارة بالباحة ينفذ 276 جولة تفتيشية خلال أسبوع

أبرز المواد
أمانة الباحة تنفذ 1286 جولة وتغلق 73 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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فرع وزارة التجارة بالباحة ينفذ 276 جولة تفتيشية خلال أسبوع

فرع وزارة التجارة بالباحة ينفذ 276 جولة تفتيشية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=948223
المناطق_واس

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي 276 جولة تفتيشية, وأصدر 12 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأكد الفرع أن الفرق الرقابية تتابع تطبيق الأسواق والمراكز التجارية للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطبيق العقوبات والغرامات الفورية على المنشآت التجارية غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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