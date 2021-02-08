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«هيئة المنافسة» تغرم 4 شركات بقطاع الأدوية 20 مليون ريال

«هيئة المنافسة» تغرم 4 شركات بقطاع الأدوية 20 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=948226

نشرت الهيئة العامة للمنافسة السعودية حكمًا بارتكاب مخالفة «إساءة استغلال الوضع المهيمن»، على 4 شركات تعمل في قطاع الدواء، وتغريمها بمبلغ 20 مليون ريال.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن القرار جاء بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.

وأضافت أن العقوبات شملت شركة أمجن أوروبا جي إم بي إتش، وشركة إيلي ليلي اكسبورت اس.ايه، بواقع 6 ملايين ريال غرامة لكل منهما، ومؤسسات سقالة التجارية، والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة، بواقع 4 ملايين ريال لكل منهما أيضاً.

وأوضحت الهيئة، أنها تلقت شكوى من إحدى المنشآت العاملة في قطاع الأدوية تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة في القطاع بمخالفة نظام المنافسة؛ من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخولها إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر، وهو ما تحظره المادة السابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) في 4 جمادى الأولى من عام 1425هـ.

وأشارت إلى أنه بناءً على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره القاضي بـ«البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة أمجن وشركة ايلى ليلي والأطراف ذوي العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية».

وبيّنت الهيئة العامة للمنافسة، أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام المنشآت المشار إليها بانتهاك نظام المنافسة؛ وذلك بمحاولة إقصاء منشأة أخرى منافسة من السوق أو تعريضها لخسائر، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها أصدرت لجنة الفصل قراراتها بمعاقبة المنشآت المذكورة.

وتضمنت القرارات نشر العقوبات في الوسائل الإعلامية، مع إمكانية تظلم المنشآت المذكورة من العقوبات الصادرة بحقها أمام المحكمة المختصة.

وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد ثبوت انتهاك تلك المنشآت لنظام المنافسة وإيقاع غرامات مالية عليها لتصبح الأحكام بعد ذلك قطعية.

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