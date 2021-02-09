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محافظ حقل يوجه بتوفير العلاج والسكن لمواطن ظهر بفيديو يسكن خلف محطة

محافظ حقل يوجه بتوفير العلاج والسكن لمواطن ظهر بفيديو يسكن خلف محطة
http://almnatiq.net/?p=948394
المناطق - تبوك

أكد محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي، أنه تواصل بإحدى الجمعيات الخيرية لتجهيز سكن مناسب للمواطن الذي ظهر بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، يسكن خلف محطة.

وبين المحافظ أنه تواصل أيضا مع هيئة الهلال الأحمر لنقله إلى مستشفى حقل وتلقي الخدمات الطبية المناسبة لحالته، لافتصا إلى أن هذا يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك الدائمة للمحافظين على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم ودائما يؤكد بأن المحافظ والمحافظة معنيان بخدمة المواطن وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة له في مكانه، والنظر إلى أهمية تواصل المحافظ مع أهالي المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع.

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