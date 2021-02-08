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مدير صحة بيشة يصدر عدداً من القرارات الإدارية

مدير صحة بيشة يصدر عدداً من القرارات الإدارية
http://almnatiq.net/?p=948398
المناطق - عسير

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح بن ناصر الشهراني، عدداً من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف الدكتور سعد بن عوضة السهيل مديراً لإدارة المستشفيات، وتكليف الدكتور فايز عبدالله الصفار مساعداً للمشرف العام للشؤون الفنية بمستشفى الملك عبدالله، وتكليف الأخصائية، أميرة محمد الغامدي بمنصب مدير إدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية.

كما أصدر عدة قرارات أخرى تقضي بتمديد تكليف كل من الدكتور صالح عبدالرحمن آل خبتي المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله، وتمديد تكليف الأخصائي مسفر حاضر الخثعمي مدير مستشفى البشائر، وتمديد تكليف الأستاذ عبدالله فائز آل رفدة مدير مركز البلاغات والشكاوي 937، وتمديد تكليف الأستاذ مناحي ناصر الغرابي مدير إدارة التوعية الدينية.

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