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“أرامكو السعودية” تحتل ثاني أغلى علامة تجارية عالميًا في قطاع النفط لعام 2021

“أرامكو السعودية” تحتل ثاني أغلى علامة تجارية عالميًا في قطاع النفط لعام 2021
http://almnatiq.net/?p=948404
المناطق - الرياض

احتلت شركة “أرامكو السعودية”، المركز الثاني في قائمة أغلى العلامات التجارية عالميًا، بين شركات النفط والغاز خلال عام 2021، بقيمة بلغت 37.5 ملياردولار.

وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة “براند فايننس”، تصدرت شركة “شل” الهولندية صدارة الترتيب، بقيمة بلغت 42.2 مليار دولار لعام 2021، فيما جاءت شركة “بتروتشاينا” في المركز الثالث بقيمة 31.4 مليار دولار، وفي المركز العاشر جاءت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” بقيمة بلغت 10.8 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن أفضل 50 علامة تجارية في مجال النفط والغاز في العالم، فقدت حوالي 16% من قيمة العلامة التجارية في المتوسط ، بسبب جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط.

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