احدث الأخبار

فيديو.. سيارة تخرج عن مسارها بعد الاصطدام بعمود إنارة في أبها
أبرز المواد
 كأس العالم للأندية.. هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونيخ
أبرز المواد
 رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة
أبرز المواد
 “الصحة” ترد على ادعاءات مقيمة عربية ممارسة مهنة صحية بالمملكة دون ترخيص
أبرز المواد
 فيديو.. المبتعث الشمري يرفض مكافأة مالية نظير إنقاذه بريطانيًا من الغرق
أبرز المواد
 رئيس “حقوق الإنسان”: التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحاً تاريخياً
أبرز المواد
 “أرامكو السعودية” تحتل ثاني أغلى علامة تجارية عالميًا في قطاع النفط لعام 2021
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يشيد بما تضمنه تصريح ولي العهد
أبرز المواد
 مدير صحة بيشة يصدر عدداً من القرارات الإدارية
أبرز المواد
 محافظ حقل يوجه بتوفير العلاج والسكن لمواطن ظهر بفيديو يسكن خلف محطة
أبرز المواد
 متحدث “الصحة”: رصدنا عدد محدود من إصابات كورونا المتحور
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع عقد المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح كورونا
أبرز المواد
فيديو.. سيارة تخرج عن مسارها بعد الاصطدام بعمود إنارة في أبها

فيديو.. سيارة تخرج عن مسارها بعد الاصطدام بعمود إنارة في أبها

أبرز المواد
كأس العالم للأندية.. هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

كأس العالم للأندية.. هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

أبرز المواد
رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة

رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة

أبرز المواد
“الصحة” ترد على ادعاءات مقيمة عربية ممارسة مهنة صحية بالمملكة دون ترخيص

“الصحة” ترد على ادعاءات مقيمة عربية ممارسة مهنة صحية بالمملكة دون ترخيص

أبرز المواد

رئيس “حقوق الإنسان”: التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحاً تاريخياً

رئيس “حقوق الإنسان”: التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحاً تاريخياً
http://almnatiq.net/?p=948410
المناطق - واس

عد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ في تصريحه اليوم, إصلاحاً تاريخياً، ونقلةً نوعيةً في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان.

وأكد معاليه أن هذه التشريعات جاءت امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية المملكة 2030، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف مباشر ومتابعة من سمو ولي العهد – حفظهما الله – التي تجاوزت التسعين إصلاحاً في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح العواد أن التشريعات تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية، الذي ينظم شؤون الأسرة بما في ذلك حقوق الزوجين، وحقوق الأطفال، ومشروع النظام الجزائي العقوبات التعزيرية الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم، وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية، وغيره مما يسهل معه التنبؤ بالأحكام، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية، وأخيراً مشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني.

وأفاد معاليه أن هذه التشريعات تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات.

وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان في ختام تصريحه أن المملكة ماضية قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن المملكة في ظل القيادة الكريمة ترفع شعار ” الإنسان أولا” قولاً وعملاً، مدللاً على ذلك بما تشهده المملكة من إصلاحات وتطورات تاريخية في مجال حقوق الإنسان.

روابط ذات صلة

فيديو.. سيارة تخرج عن مسارها بعد الاصطدام بعمود إنارة في أبها

فيديو.. سيارة تخرج عن مسارها بعد الاصطدام بعمود إنارة في أبها
كأس العالم للأندية.. هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

كأس العالم للأندية.. هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونيخ
رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة

رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*