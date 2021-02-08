احدث الأخبار

فيديو.. المبتعث الشمري يرفض مكافأة مالية نظير إنقاذه بريطانيًا من الغرق
أبرز المواد
 رئيس “حقوق الإنسان”: التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحاً تاريخياً
أبرز المواد
 “أرامكو السعودية” تحتل ثاني أغلى علامة تجارية عالميًا في قطاع النفط لعام 2021
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يشيد بما تضمنه تصريح ولي العهد
أبرز المواد
 مدير صحة بيشة يصدر عدداً من القرارات الإدارية
أبرز المواد
 محافظ حقل يوجه بتوفير العلاج والسكن لمواطن ظهر بفيديو يسكن خلف محطة
أبرز المواد
 متحدث “الصحة”: رصدنا عدد محدود من إصابات كورونا المتحور
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع عقد المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح كورونا
أبرز المواد
 إنجاز (52) مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض بأكثر من مليار ونصف ريال خلال 2020م
أبرز المواد
 وزير العدل: تصريح سمو ولي العهد يعكس النهج القويم الذي تسير عليه المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق
أبرز المواد
 ولي العهد يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
أبرز المواد
 نسخة مزيفة من “واتساب” تستهدف مستخدمي أيفون
أبرز المواد
فيديو.. المبتعث الشمري يرفض مكافأة مالية نظير إنقاذه بريطانيًا من الغرق

فيديو.. المبتعث الشمري يرفض مكافأة مالية نظير إنقاذه بريطانيًا من الغرق

أبرز المواد
رئيس “حقوق الإنسان”: التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحاً تاريخياً

رئيس “حقوق الإنسان”: التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحاً تاريخياً

أبرز المواد
“أرامكو السعودية” تحتل ثاني أغلى علامة تجارية عالميًا في قطاع النفط لعام 2021

“أرامكو السعودية” تحتل ثاني أغلى علامة تجارية عالميًا في قطاع النفط لعام 2021

أبرز المواد
رئيس ديوان المظالم يشيد بما تضمنه تصريح ولي العهد

رئيس ديوان المظالم يشيد بما تضمنه تصريح ولي العهد

أبرز المواد

فيديو.. المبتعث الشمري يرفض مكافأة مالية نظير إنقاذه بريطانيًا من الغرق

فيديو.. المبتعث الشمري يرفض مكافأة مالية نظير إنقاذه بريطانيًا من الغرق
http://almnatiq.net/?p=948412
المناطق - الرياض

رفض المبتعث السعودي، تركي الشمري، مكافأة مالية قدمها، الرجل البريطاني الذي أنقذه من الغرق في أحد أنهار مدينة بريستون.

وأظهر مقطع فيديو، الرجل البريطاني وهو يقدم مكافأة مالية للمبتعث تركي الشمري، تعبيرًا عن شكره له لإنقاذ حياته، إلى جانب إهدائه باقة ورود وبالونات ورسالة شكر، إلا أن “الشمري” رفض قبول المال عن موقفه البطولي، وقبل البالونات والرسالة.

وتعود تفاصيل الواقعة حسبما أفاد الشمري، عندما كان ذاهبًا إلى إحدى الحدائق للاستمتاع بالطبيعة وإطعام الطيور، ووجد أحد الأشخاص يصارع مياه النهر ويصرخ بصوت عالٍ، ليقرر الشمري النزول إلى النهر وإنقاذه من الغرق.

روابط ذات صلة

رئيس “حقوق الإنسان”: التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحاً تاريخياً

رئيس “حقوق الإنسان”: التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحاً تاريخياً
“أرامكو السعودية” تحتل ثاني أغلى علامة تجارية عالميًا في قطاع النفط لعام 2021

“أرامكو السعودية” تحتل ثاني أغلى علامة تجارية عالميًا في قطاع النفط لعام 2021
رئيس ديوان المظالم يشيد بما تضمنه تصريح ولي العهد

رئيس ديوان المظالم يشيد بما تضمنه تصريح ولي العهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*