فيديو.. المبتعث الشمري يرفض مكافأة مالية نظير إنقاذه بريطانيًا من الغرق

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رفض المبتعث السعودي، تركي الشمري، مكافأة مالية قدمها، الرجل البريطاني الذي أنقذه من الغرق في أحد أنهار مدينة بريستون.

وأظهر مقطع فيديو، الرجل البريطاني وهو يقدم مكافأة مالية للمبتعث تركي الشمري، تعبيرًا عن شكره له لإنقاذ حياته، إلى جانب إهدائه باقة ورود وبالونات ورسالة شكر، إلا أن “الشمري” رفض قبول المال عن موقفه البطولي، وقبل البالونات والرسالة.

وتعود تفاصيل الواقعة حسبما أفاد الشمري، عندما كان ذاهبًا إلى إحدى الحدائق للاستمتاع بالطبيعة وإطعام الطيور، ووجد أحد الأشخاص يصارع مياه النهر ويصرخ بصوت عالٍ، ليقرر الشمري النزول إلى النهر وإنقاذه من الغرق.