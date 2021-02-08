“الصحة” ترد على ادعاءات مقيمة عربية ممارسة مهنة صحية بالمملكة دون ترخيص

المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الصحة بيانا توضيحيا حول ادعاء مقيمة عربية ممارسة مهنة صحية دون ترخيص، وتمكينها من ذلك من قِبل منشأة صحية خاصة بجدة قبل أكثر من ست سنوات.

وبينت أنها حققت لمعرفة المركز الذي كانت تعمل به، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات، ويجرى حاليا التحقيق في كافة التفاصيل، وسيتم إصدار بيان لاحقا يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.

وأشارت إلى أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية دون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن.