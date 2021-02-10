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احذروا هذه النسخة من “واتساب “
http://almnatiq.net/?p=948463
المناطق - وكالات

أدخل قراصنة إنترنت نسخة مزيفة من تطبيق “واتساب” للتواصل الفوري إلى متجر “أبل” الخاص بهواتف آيفون.

وذكر موقع “فايس” أن النسخة المزيفة من التطبيق ليست سوى برنامج تجسس طورته شركة إيطالية تدعى “Cy4Gate” من أجل استهداف الأشخاص.

ويمكّن التطبيق القراصنة من جمع المعلومات عن الأشخاص المستهدفين عن طريق خداعهم لتثبيت ملفات معينة على هواتفهم.

ولا حصر للمعلومات التي بوسعها القراصنة سرقته، مثل الرقم التعريفي الفريد، الذي يتيح لمن يحصل عليه الوصول إلى كافة قواعد البيانات البرامج في هاتفك.

وعلم مختبر الأمن الرقمي في جامعة تورنتو الكندية مع الآخرين للعثور على النسخة المقلدة من “واتساب”، التي تبين أن مطورها شركة إيطالية.

وجاء نشاط المختبر بعدما تحدثت تقارير عن تعرض اكتشاف تعرض مستخدمين لهجمات مصدرها تطبيق التواصل الفوري.

وتبين أن التطبيق المزيف الذي يحمل اسم النطاق config5-dati[.]com، عبارة ملف جهز لاختراق الهاتف وإرسال البيانات إلى القراصنة.

ووقع كثيرون في فخ النسخة المزيفة، لأن تفاصيلها كانت مصنوعة باحتراف شديد.

وهذا يتطلب من أي شخص يريد أن يحمل أي تطبيق وليس بالضرورة “واتساب”، أن يقرأ جيدا تفاصيل التطبيق ويتأكد منها أولا.

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