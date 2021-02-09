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رياحاً سطحية نشطة على (المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية)، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على (جازان ،عسير ، نجران)
http://almnatiq.net/?p=948475
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية)، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان ،عسير ، نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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