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دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالات كورونا المتحورة

دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالات كورونا المتحورة
http://almnatiq.net/?p=948485
المناطق - وكالات

قالت مجلة “نايتشر” الطبية في دراسة حديثة إن لقاح “فايز-بايونتيك” المضاد لفيروس كورونا، من شأنه أن يؤمّن الحماية المطلوبة، ضد السلالات المتحورة من الفيروس، والمكتشفة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

ونقلت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، عن المجلة أن “الباحثين قاموا باختبار مصل الدم للمشاركين في الدراسة، والذين تم إعطاؤهم اللقاح ضد عينات الفيروس التي تم تعديلها وراثياً، لتشبه المتغيرات الحقيقية، ووجدوا أن الأجسام المضادة استجابت لهذه الفيروسات”.

ولفت الباحثون إلى أن أحد قيود هذه الدراسة يتمثل في أن “الفيروسات المُعدلة، لا تشمل المجموعة الكاملة من الطفرات الموجودة في كل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا”.

وأشارت الدراسة إلى أن “تحييد الفيروس الذي يحتوي على طفرات موجودة في البديل الجنوب إفريقي، كان أقل قليلاً مقارنةً بتلك التي في البديل البريطاني، لكن الاختلافات كانت صغيرة”.

“أسترازينيكا” وسلالة جنوب إفريقيا

وأعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، الأحد، إيقاف استخدام اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية “أسترازينيكا” في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بعدما قالت الشركة إن لقاحها يوفر حماية محدودة ضد فيروس كورونا المتحور في جنوب إفريقيا.

وقال زويلي مخيزي وزير الصحة الجنوب إفريقي إنه “تقرّر وقف استخدام أسترازينيكا في حملة التطعيم”، مضيفاً أن الحكومة “تنتظر نصيحة العلماء والخبراء الصحيين، حول الطريقة المثلى للتعامل مع الفيروس، بعد النتائج المخيبة للآمال لتجارب فاعلية لقاح أسترازينيكا”.

وحصل اللقاح الذي كانت المملكة المتحدة أول من استخدمه على نطاق واسع على سكانها في ديسمبر الماضي، على موافقة العديد من البلدان، وكذلك الاتحاد الأوروبي، لكن بعض الحكومات فضلت التوصية، لمن هم دون 65 أو حتى 55 عاماً، بسبب نقص البيانات الكافية حول فاعليته لدى كبار السن.

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