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“البنتاغون” : القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد

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“البنتاغون” : القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد

“البنتاغون” : القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد
http://almnatiq.net/?p=948497
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أمس الاثنين أن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد، إذ إنّ واجبها الأوحد هو مكافحة تنظيم داعش، في تعديل للأهداف التي حدّدها لهذه القوات الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي للصحافيين إن “موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين مدّ يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها”.

وأضاف، ردّاً على سؤال بشأن مهمة القوات الأمريكية في سوريا، إن العسكريين الأمريكيين المنتشرين في شمال شرق سوريا، وعددهم حالياً حوالى 900 عسكري، “هم هناك لدعم المهمة ضدّ تنظيم داعش في سوريا.. هذا هو سبب وجودهم هناك”.

آلية عسكرية أميركية خلال دورية مشتركة مع تركيا في تل أبيض في سبتمبر 2019 (أرشيفية)

ويُعتبر هذا التعديل تغييراً في اللهجة بين الإدارة الديمقراطية الجديدة وسابقتها الجمهورية أكثر منه تحولاً استراتيجياً، إذ لم يسبق أن انخرط الجيش الأمريكي في أيّ استغلال للنفط السوري.

ولا تزال الغالبية العظمى من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة النظام. وتقع هذه الحقول في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي “قوات سوريا الديمقراطية”، القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية التي تشكّل العائدات النفطية المصدر الرئيسي لمداخيلها.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية قرب حقل نفطي في دير الزور (أرشيفية)

وفي العام 2020 تم التوصل إلى اتفاق بين شركة النفط الأمريكية “دلتا كريسنت إنيرجي” والإدارة الذاتية الكردية يتيح لقوات سوريا الديمقراطية الإفلات من مجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري.

وكان ترمب قال في 2019 عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، إنّه سيبقي على بضع مئات من العسكريين “حيث هناك نفط”.

ودفعت الإدارة الأمريكية عن نفسها تهمة الاستفادة مالياً من النفط السوري. وأكد البنتاغون أن وجود قواته في المناطق النفطية في سوريا يهدف لمنع وصول هذا النفط إلى تنظيم داعش والسماح لقوات سوريا الديمقراطية بتمويل جهودها لإعادة الإعمار.

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