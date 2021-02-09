مجلس الشورى يطالب باستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة

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طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة لعقارات الدولة، بالإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال.

وأوضح الشورى، أنه على الهيئة العامة لعقارات الدولة التنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الالكترونية المتكاملة لعقارات الدولة.

وأضاف الشورى، أنه على الهيئة العامة لعقارات الدولة، التأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية: «القيمة، عدد الموظفين، المواقف، السعة المطلوبة…»، والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة عشرة، للسنة الأولى، من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.