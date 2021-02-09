الصحة العالمية من ووهان: انتقال كورونا من الحيوان للإنسان الفرضية «الأكثر ترجيحًا»

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن انتقال فيروس كورونا من الحيوان إلى الإنسان يعد الفرضية الأكثر ترجيحًا.

وأوضحت «الصحة العالمية»، من ووهان، أن تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين أمر مستبعد، مشيرة إلى أنه لا دليل على وجود فيروس كورونا في ووهان قبل ديسمبر 2019، بحسب قناة «العربية».

ويعقد فريق خبراء منظمة الصحة العالمية المكلف البحث بمصدر وباء كوفيد – 19، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، ليكشف عن العناصر التي توصل إليها، بعد أربعة أسابيع قضاها في ووهان الصينية.

وواجهت هذه البعثة التي تهدف إلى اكتشاف منشأ انتقال الفيروس إلى الإنسان، صعوبات؛ حيث إن الصين كانت مترددة في السماح لخبراء عالميين من مختلف الاختصاصات أي من علم الأوبئة وصولًا إلى علم الحيوان، الدخول إلى أراضيها. لكن هذه البعثة تعد أساسية في محاولة منع ظهور أوبئة جديدة أيضًا.

وكانت ووهان المكان الأول في العالم الذي أفيد فيه عن أولى إصابات كوفيد – 19 في ديسمبر 2019. ومذاك، أسفر الوباء عن وفاة أكثر من 2.3 مليون شخص حول العالم.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أنه يجب التحلي بالصبر قبل الحصول على أجوبة، وهي رسالة كررها العضو في الفريق الطبيب هونغ نغويين – فييت في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الخبير الذي يشغل منصب مدير مشارك لبرنامج الصحة الإنسانية والحيوانية في المعهد الدولي لأبحاث الثروة الحيوانية في نيروبي «نحن في صلب عملية دراسة ونحتاج لوقت وجهود لفهم» ما حصل.