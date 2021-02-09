العثيمين يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة التعاون الإسلامي

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استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه اليوم , سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي، الذي قدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لبلاده لدى المنظمة.

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والجمهورية التونسية.