«العنف الأسري» يتفاعل مع مناشدة فتاة تحرش والدها بها

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تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مناشدة فتاة وطلبها حمايتها من تحرّش والدها بها، مشيرًا إلى أنّه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متفاعلًا مع هاشتاق بعنوان (ساعدوا سارا من أبوها المتحرش)، إنَّه «جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصكم واهتمامكم».

ودشن مغردون هاشتاقا لمساعدة سارا، التي بثّت عدة فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب حمايتها.