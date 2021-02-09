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” البيئة ” : تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا إلى 15 فبراير الجاري

” البيئة ” : تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا إلى 15 فبراير الجاري
http://almnatiq.net/?p=948613
المناطق_واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة ، إلى الـ 15 فبراير 2021م .
ويأتي ذلك بسبب أعمال ردم وإزالة الحفريات والعقوم المحدثة في الوادي، وتفادياً لتكوّن السيول التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ، أن تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا جاء نظراً لوجود بعض الحفريات والعقوم المحدثة في الوادي يتطلب ردمها وإزالتها ، ولاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة التي سألت على إثرها الشعاب التي تصب في وادي قنونا ، مع وجود تنبيهات من الجهات المعنية باستمرار الحالة لوجود سيول عارمه حدثت خلال موعد الفتح السابق، لذلك وجهت الجهات المعنية بتأجيل الفتح تفادياً للسيول.
وأشار المهندس الغامدي إلى أن لجنة فتح بوابات سد وادي قنونا تباشر أعمال المسح وإزالة التعديات بالوادي ، مما سبب تأجيل فتح البوابات حتى اكتمال تمشيط ومسح الوادي والتأكد من عدم وجود عوائق أو تعدي يغير مجرى الماء، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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