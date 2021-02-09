احدث الأخبار

أمين منطقة الحدود الشمالية .. لاتهاون مع المتهاون
أبرز المواد
 إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف 4.2 مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس
أبرز المواد
 ” البيئة ” : تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا إلى 15 فبراير الجاري
أبرز المواد
 «العنف الأسري» يتفاعل مع مناشدة فتاة تحرش والدها بها
أبرز المواد
 «المرور»: غرامة قد تصل لألفي ريال لعدم حمل رخصة القيادة
أبرز المواد
 العثيمين يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 الصحة العالمية من ووهان: انتقال كورونا من الحيوان للإنسان الفرضية «الأكثر ترجيحًا»
أبرز المواد
 مجلس الشورى يطالب باستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية تُعلن موافقتها على طلب البنك الأهلي زيادة رأس ماله لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك
أبرز المواد
 مجمع إرادة بالرياض يستقبل أكثر من 31 ألف حالة في الإسعاف والطوارئ عام 2020
أبرز المواد
 المركزي الأوروبي يحذر من مخاطر تفشي فيروس كورونا على انتعاش الاقتصاد
أبرز المواد
 300 يوم على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة
أبرز المواد
أمين منطقة الحدود الشمالية .. لاتهاون مع المتهاون

أمين منطقة الحدود الشمالية .. لاتهاون مع المتهاون

أبرز المواد
إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف 4.2 مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس

إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف 4.2 مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس

أبرز المواد
” البيئة ” : تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا إلى 15 فبراير الجاري

” البيئة ” : تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا إلى 15 فبراير الجاري

أبرز المواد
«العنف الأسري» يتفاعل مع مناشدة فتاة تحرش والدها بها

«العنف الأسري» يتفاعل مع مناشدة فتاة تحرش والدها بها

أبرز المواد

أمين منطقة الحدود الشمالية .. لاتهاون مع المتهاون

أمين منطقة الحدود الشمالية .. لاتهاون مع المتهاون
http://almnatiq.net/?p=948619
المناطق_ الرياض

شدد المهندس شمام بن سعيدان الشمري ، أمين منطقة الحدود الشمالية ، على جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا .
وطالب «الشمري» البلديات بالتشديد على التدابير الوقائية ومتابعة تطبيقها على جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك كالمطاعم، والمطابخ، ومحلات الحلاقة، والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والمرافق الترفيهية والسياحية، والأسواق التجارية.
وأكد «الشمري»، على ضرورة إلزام جميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات، وما في حكمها، بوضع الكمامات، وارتداء القفازات، والنظافة الشخصية.
من جانب آخر، نفذت البلديات الفرعية والتابعة حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين، التي تصل إلى الإغلاق.
بدورها، اتخذت أمانة الشمالية إجراءات وقائية سريعة ومكثفة لمنع انتشار الفيروس بالمسالخ البلدية والحدائق والمنتزهات والمرافق العامة ودورات المياه بالشوارع الرئيسية من خلال تكثيف أعمال التعقيم والوقاية ، إلى جانب قرار أمين منطقة الحدود الشمالية بمنع الدخول لمقرات القطاع البلدي بالمنطقة إلا من خلال تطبيق توكلنا حفاظاً على سلامة بيئة العمل من اي أمراض معدية لا قدر الله.

روابط ذات صلة

إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف 4.2 مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس

إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف 4.2 مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس
” البيئة ” : تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا إلى 15 فبراير الجاري

” البيئة ” : تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا إلى 15 فبراير الجاري
«العنف الأسري» يتفاعل مع مناشدة فتاة تحرش والدها بها

«العنف الأسري» يتفاعل مع مناشدة فتاة تحرش والدها بها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*