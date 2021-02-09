أمانة عسير تستقبل عملاءها عبر” خدمة العملاء” تطبيقاً للإجراءات الاحترازية

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حددت أمانة منطقة عسير موقعا موحدا لاستقبال طلبات الخدمات وإنجازها وهو “إدارة خدمة العملاء” وذلك ضمن اجراءاتها الاحترازية للحد من تفشي فايروس” كوفيد ـ 19 “.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن وكلاء الأمانة ومديري الإدارات سيتواجدون يوميا من الساعة ٩ إلى ١١ صباحًا في إدارة خدمة العملاء لاستقبال طلبات المراجعين وإكمال ما يلزم حيالها حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدا أن التنظيم الجديد جاء تطبيقًا للإجراءات الاحترازية وخدمةً للمراجعين والمستفيدين يوميًا مع أهمية تطبيق “توكلنا”، موضحًا أن إدارة خدمة العملاء بالأمانة أتاحت خدمة الحجز المسبق للمراجعين والمستفيدين وفق التدابير والاشتراطات الصحية.