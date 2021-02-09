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مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مركز خوعاء التابع لإمارة المنطقة

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مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مركز خوعاء التابع لإمارة المنطقة

مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور مركز خوعاء التابع لإمارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=948625
المناطق_الجوف

قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي صباح اليوم الثلاثاء بزيارة لسعادة مدير مركز خوعاءالتابع لإمارة المنطقة الأستاذ حمد بن رثعان المانع.

وجرى خلال الزيارة بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي من أهمها بحث تواجد فرق إسعافية بالقرب من المنطقة الصحراوية التي يرتادها أبناء المنطقة على الطريق الذي يربط مركزي خوعاء- عذفاء شرق المنطقة بناء على توجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير المنطقة حفظه الله.

وتجدر الإشاره أنه وخلال الزيارة تم الوقوف على موقع ( الروسان ) بتواجد الاستاذ وليد الروسان والذي تكفل بتوفير مقر للفرق الإسعافية أثناء تمركزها في الأوقات المحددة خلال موسم الربيع لهذا العام وتقديم كافة التسهيلات لهم والتي من شأنها تقديم الخدمات الإسعافية في أوقات الذروة لسالكي الطريق والمتنزهين.

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