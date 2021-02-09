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أمانة مكة المكرمة تنفذ أعمال القطع الصخري في مخططات الشرائع والخضراء

أمانة مكة المكرمة تنفذ أعمال القطع الصخري في مخططات الشرائع والخضراء
http://almnatiq.net/?p=948684
المناطق - واس

نفذت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال القطع الصخري في مخطط (الشرائع ١١ – الخضراء) بكميات بلغت ٤٠٠٠م٣، إضافةً إلى تنفيذ أعمال طبقة الإسفلت السطحية في أحياء (العمرة الجديدة والعتيبية وبطحاء قريش والراشدية) بأطوال بلغت ٤٦٦٦م ومساحة ٥٢٥٢٠م٢، وصيانة التجهيزات الداخلية لعدد ٤٨٨ فانوسًا للإنارة.
وشكلت الأمانة عددًا من الفرق الميدانية التي تضم مهندسين وفنيين سعوديين ومقاولين مؤهلين في هذا المجال، لتطوير وتحديث شبكة الطرق ومتابعة أعمال الصيانة على مدار 24 ساعة، والتأكد من جودتها وإجراء جميع أعمال الصيانة، لضمان جاهزيتها وسلامتها لتسهيل الحركة المرورية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزائري العاصمة المقدسة.

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