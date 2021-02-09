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محافظ حفر الباطن يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة

محافظ حفر الباطن يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة
http://almnatiq.net/?p=948697
حفر الباطن - المناطق

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد بمكتب سموه صباح اليوم الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة الدكتور محمد الصغير.

وجرى خلال الاستقبال استعراض منهجية العمل المستقبلي الذي سيبدأ بالقطاع الصحي بالمحافظة، وبرنامج التحول، ومبادرات (نموذج الرعاية الصحية الجديد، والرعاية الأولية، والصحة السكانية، والنظام الصحي الموحد).

ورحب المحافظ خلال اللقاء بالدكتور الصغير، ونوه سموه بالدعم السخي واللامحدود من قبل القيادة الحكيمة للخدمات الصحية كافة، إلى أن وصلت إلى التطور الملموس في المنشئات الصحية بالمحافظة، وبما يخدم الأهالي ويحقق احتياجاتهم، وبمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وبجهود مميزه من قبل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وأكد حرصه على دعم برامج الوزارة لتقديم المنظومة الصحية المتكاملة بالمحافظة من خلال الارتقاء بمقدمي الخدمات الصحية وتحقيق تكامل الخدمات وتعزيز الوقاية لحماية المجتمع من الأمراض بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

في السياق نفسه، تحدث الرئيس التنفيذي للصحة القابضة خلال اللقاء عن القطاع الصحي بالمحافظة والجوانب التي تخص التحول وفق برامج الوزارة ومبادراتها المعتمدة، مثمناً لسمو محافظ حفر الباطن على حفاوة الاستقبال وعلى دعمه ومتابعته للشأن الصحي بالمحافظة.

حضر الاستقبال مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن الاستاذ ناصر الصافي، ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال بالمنطقة الشرقية الدكتورة مريم القصير، والأستاذ عبد الرحمن بملان.

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