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الفتح والنصر يتعادلان في دوري الأمير محمد بن سلمان

الفتح والنصر يتعادلان في دوري الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=948699
المناطق - واس

تعادل فريق الفتح مع ضيفه فريق النصر، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على الملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء بنتيجة 1-1، وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للفتح لاعبه كويفا عند الدقيقة 88، وفي الدقيقة 96 أدرك مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله التعادل لفريقه من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع الفتح نقاطه لـ 19 نقطة محتلًا المركز الثالث عشر، بينما ارتفع رصيد النصر لـ 25 نقطة في المركز الخامس في سُلّم الترتيب.

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