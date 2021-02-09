احدث الأخبار

إغلاق 796 محلاً في أكثر من 18 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق تدابير”كورونا”
أبرز المواد
 الفتح والنصر يتعادلان في دوري الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة
أبرز المواد
 التجارة وأمانة العاصمة المقدسة يطبقان أكثر من 500 مخالفة خلال أسبوع
أبرز المواد
 وفاة الإعلامي صلاح مخارش
أبرز المواد
 تحذير مهم من “أبشر” بشأن خدمة تصاريح السفر الاستثنائية
أبرز المواد
 أمانة مكة المكرمة تنفذ أعمال القطع الصخري في مخططات الشرائع والخضراء
أبرز المواد
 “مسبار الأمل” الإماراتي يصل المريخ
أبرز المواد
 مصر تسجل زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر
أبرز المواد
 متحدث الصحة: استمرار صعود منحنى الإصابات المؤكدة بنسبة 330%.. والحالات الحرجة بنسبة 41%
أبرز المواد
 قصيدة جديدة لـ”خالد الفيصل” بعنوان “سلمان”
أبرز المواد
 للحد من انتشار كورونا.. صحة مكة تلتقي بقادة الفرق التطوعية
أبرز المواد
إغلاق 796 محلاً في أكثر من 18 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق تدابير”كورونا”

إغلاق 796 محلاً في أكثر من 18 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق تدابير”كورونا”

أبرز المواد
الفتح والنصر يتعادلان في دوري الأمير محمد بن سلمان

الفتح والنصر يتعادلان في دوري الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة

محافظ حفر الباطن يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة

أبرز المواد
التجارة وأمانة العاصمة المقدسة يطبقان أكثر من 500 مخالفة خلال أسبوع

التجارة وأمانة العاصمة المقدسة يطبقان أكثر من 500 مخالفة خلال أسبوع

أبرز المواد

إغلاق 796 محلاً في أكثر من 18 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق تدابير”كورونا”

إغلاق 796 محلاً في أكثر من 18 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق تدابير”كورونا”
http://almnatiq.net/?p=948708
المناطق - واس

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الأمانات والبلديات واصلت حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية الميدانية في المنشآت والمجمعات التجارية وصالات الأفراح للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية نفَّذت أمس (18424) جولةً رقابية، نتج عنها رصد (3275) مخالفةً، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس
الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات أغلقت (796) منشأةً تجارية وغذائية مخالفة لـ “البروتوكولات” الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن الأمانات وبلدياتها التابعة بجميع مناطق ومحافظات المملكة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات على مدار الساعة، مشددة، على عدم التهاون مع المنشآت المخالفة وستُطبق أشد العقوبات بحقها.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحد 940.

روابط ذات صلة

الفتح والنصر يتعادلان في دوري الأمير محمد بن سلمان

الفتح والنصر يتعادلان في دوري الأمير محمد بن سلمان
محافظ حفر الباطن يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة

محافظ حفر الباطن يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة
التجارة وأمانة العاصمة المقدسة يطبقان أكثر من 500 مخالفة خلال أسبوع

التجارة وأمانة العاصمة المقدسة يطبقان أكثر من 500 مخالفة خلال أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*