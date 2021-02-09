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53% حالات إدمان و 44% نفسيين “إرادة”بالرياض يستقبل أكثر من 31 ألف حالة في الإسعاف والطوارئ العام الماضي

53% حالات إدمان و 44% نفسيين “إرادة”بالرياض يستقبل أكثر من 31 ألف حالة في الإسعاف والطوارئ العام الماضي

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53% حالات إدمان و 44% نفسيين “إرادة”بالرياض يستقبل أكثر من 31 ألف حالة في الإسعاف والطوارئ العام الماضي

53% حالات إدمان و 44% نفسيين “إرادة”بالرياض يستقبل أكثر من 31 ألف حالة في الإسعاف والطوارئ العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=948847
المناطق- الرياض

أكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن المجمع يبذل جهودًا كبيرة في سبيل تطوير برامجه التي يقدمها بما يسهم في حصول مستفيديه على الخدمة المناسبة وبجودة عالية. وأشار إلى أن من أهم أقسام تقديم الخدمة في المجمع وأكثرها حيوية قسم الإسعاف والطوارئ والذي شهد تطويرا مستمرا خلال السنوات الماضية وخضع لعدة برامج تحسين في الأداء، ومنها تقليص مدة انتظار المرضى في القسم لحين الدخول على الطبيب، حيث وصلت في المتوسط إلى (20:22) دقيقة للحالات الخفيفة والمتوسطة، فيما تتم مباشرة الحالات الحرجة فور وصولها للقسم وإجراء التدخلات اللازمة في سبيل استقرارها. من جانبه أوضح رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بالمجمع الدكتور جمال العنزي أن عدد الحالات التي استقبلها القسم العام الميلادي الماضي 2020م بلغ (31060) حالة ما بين حالات علاج الإدمان والحالات النفسية، للرجال والنساء والمراهقين والأطفال.وذكر أن عدد الحالات التي يعاني أصحابها من الإدمان بلغ (16592) حالة بنسبة بلغت (53.4%)، وأن عدد حالات الأمراض النفسية بلغ (13922) حالة بنسبة بلغت (44.8%)، وأن بعض تلك الحالات تكرر مراجعتها للقسم أكثر من مرة، حيث قدمت لهم الخدمات العلاجية والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة من خلال نخبة من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وبمتابعة تمريضية متخصصة، وقد تم تحويل الحالات التي تحتاج للتنويم إلى الأقسام الداخلية لتنويمها، بحسب المعايير الطبية التي يقررها الطبيب بعد تقييم حالة المريض عند حضوره للمجمع، وتحديد خطة علاجية مناسبة لكل حالة مراجعة، مشيرًا إلى أن (546) حالة تمثل نسبتهم (1.8%) من مراجعي القسم لم يكونوا يعانون من أمراض نفسية أو أمراض إدمانية.وشدد الدكتور جمال على أن القسم يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ولا حاجة عند مراجعة القسم إلى موعد أو إحضار تحويل أو أمر علاج، بل يتم استقبال المرضى مباشرة، ويلزم إحضار الأوراق الثبوتية (الهوية الوطنية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون أو الإقامة للوافدين)، مبينًا أن العلاج مجاني للمواطنين ومن لديهم أهلية العلاج، كما يوفر المجمع علاج بأجر لمن ليس لهم أهلية علاج ويتم قبول التأمين الصحي.

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