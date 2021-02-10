مدير عام الشؤون الصحية بعسير يدشن مبادرة لحظة التطوعية

المناطق - عسير

دشن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، مبادرة (لحظة) التطوعية والتي تنفذها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير.

وأكد سعادته خلال التدشين على أهمية هذه المبادرة التطوعية في رفع الوعي المجتمعي تجاه التعامل السليم مع الإصابات المتعددة وتقدير أهمية الوقت في الإسعاف حيث جاء اسم المبادرة انطلاقاً من أهمية كل لحظة في حياة المصاب، مقدماً شكره لفريق العمل بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على هذه المبادرة المميزة.

ونوه العسيري بالتنوع المهم في الفرق التدريبية التي تشملها المبادرة ومن أهمها فريق لحظة الموسمي والذي سوف يسهم في المشاركة ضمن مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ( حفظه الله ) والإسهام الفعال في تنفيذ مضامين المبادرة بشكل عملي وملموس.

وتأتي مبادرة لحظة كمبادرة تطوعية تهدف إلى زيادة نسبة الوعي المجتمعي في التعامل مع الحالات الطارئة والإصابات وفقدان الوعي، وأهمية التعامل بالشكل السليم والصحيح، وتمتاز بتخصص فريق التدريب وخبرتهم في ذلك المجال.

كما تأتي للإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول لمليون متطوع، وتهدف المبادرة إلى خلق مسعف في كل بيت ومنشأة وصقل مهارة المتدربين وتحفيز وتعزيز حب التطوع بين أفراد المجتمع كون إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير عضواً تنفيذاً في لجنة التطوع الصحي.

وتشمل المبادرة خمسة فرق أولها فريق لحظة وهو الفريق الرئيسي، وفريق لحظة الموسمي والذي يأتي استشعاراً للمسؤولية تجاه ما تزخر به المنطقة من مقومات الجذب السياحي صيفاً وشتاءً وتنفيذاً لمبدأ ومبادرة حسن الوفادة التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير، فضلا عن فريق لحظة سيدتي وفريق لحظة طفلي وفريق لحظة نفهمك.