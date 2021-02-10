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الإصابة تحرم دي ماريا من مواجهة برشلونة

الإصابة تحرم دي ماريا من مواجهة برشلونة
http://almnatiq.net/?p=948866
المناطق - وكالات

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان غياب مواطنه أنخل دي ماريا عن المباراة ضد برشلونة، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك بسبب إصابة في فخذه.

وأوضح النادي الباريسي أن الجناح الأرجنتيني يعاني من تمزق عضلي في فخذه الأيمن تعرض له في الشوط الأول من الكلاسيكو ضد مضيفه مرسيليا (صفر-2) الأحد في الدوري الفرنسي.

وأضاف سان جرمان في بيان “أنه سيتم إجراء تقييم جديد في غضون أسبوع لتوضيح التوقعات” بخصوص مدة الغياب دون التطرق اليها.

وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء عشية مواجهة المضيف كاين من الدرجة الثانية في دور الـ32 لمسابقة الكأس المحلية، كشف بوكيتينو عن مشاركة دي ماريا، بقوله: “أنخل لن يكون جاهزا لمواجهة برشلونة”.

وأضاف “أنخل لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن لدينا فريق كبير، مع لاعبين يمكنهم الفوز بالمباريات، وهذا هو هدفنا”.

وقبل قمة الـ”كامب نو”، سيلعب باريس سان جرمان مع كاين، ثم يستقبل نيس السبت المقبل في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري.

ويشكل غياب دي ماريا ضربة قوية لوصيف بطل الموسم الماضي، حيث يشكل الأرجنتيني (32 عاما) عنصرا أساسيا في الرباعي الهجومي الرائع للنادي الباريسي إلى مواطنه ماورو ايكاردي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي.

ويغيب أكثر من لاعب أـساسي عن تشكيلة باريس سان جرمان غدا ضد كاين بسبب الاصابة، أبرزهم فضلا عن دي ماريا، حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس (عضلات المحالب)، الايطالي ماركو فيراتي (الورك الأيمن) والاسباني خوان برنات (الركبة).

لكن النادي أكد في بيانه أن نافاس، الغائب عن الملاعب منذ 22 يناير الماضي، سيعود الى التدريبات الخميس.

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