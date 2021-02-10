BodyGuard .. لإخفاء المحتوى الضار على الشبكات الاجتماعية

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تضم شبكات التواصل الاجتماعي ملايين المستخدمين الذين ينشرون يوميا عديدا من المنشورات أو التعليقات التي قد يكون بعضها ضارا أو غير مناسب للعرض لعديد من المستخدمين سواء الصغار أو الكبار، وهنا يأتي دورBodyGuard الذي يمكن من خلاله إخفاء المحتوى الضار عن المواقع المختلفة والشبكات الاجتماعية، خاصة المحتوى المنشور باللغة الإنجليزية.

ويقدم التطبيق حلا للأفراد والشركات لحماية المجتمعات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي من المحتوى الضار عبر الإنترنت، فعندما يقوم المستخدم بنشر شيء ما، فمن المحتمل أن يتعرض لخطاب يحض على الكراهية في ردوده أو في تعليقاته، وتحلل الخدمة أكثر من خمسة ملايين تعليق في الوقت الفعلي كل شهر، وتستفيد من تقنية متقدمة تعمل بصفتها حلا ذكيا ومستقلا وخاليا من الإعلانات والتكلفة للإشراف على منصات التواصل الاجتماعي. ويعمل التطبيق على إخفاء المحتوى الضار بدقة تتراوح بين 90 و95 في المائة، ويشمل المحتوى الضار عدة فئات، مثل: الإهانات والسخرية من المظهر الجسدي، والتحرش بأنواعه، والعنصرية، وغيرها، وبمكن للمستخدم تحديد الأولوية لكل فئة.

ويدعم التطبيق حاليا “تويتر” و”يوتيوب” و”إنستجرام” و Twitch باللغة الإنجليزية، على أن يتم دعم مزيد من الشبكات الاجتماعية واللغات مستقبلا.