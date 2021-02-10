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الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
متعاملون في بورصة نيويورك يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز.
http://almnatiq.net/?p=948890
المناطق - وكالات

أغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاته على انخفاض. فقد هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 4.36 نقاط، أو 0.11 في المئة ليغلق عند 3911.23 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 9.93 نقاط، أو 0.03 في المئة، إلى 31375.83 نقطة.
فيما سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 20.06 نقطة، أو 0.14 في المئة، إلى 14007.70 نقاط.

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