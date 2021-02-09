المجلس البلدي بضباء يشيد بجهود البلدية في إحتواء خطر الأمطار التي هطلت على المحافظة مؤخراً

المناطق- تبوك:

ثمن المجلس البلدي بمحافظة ضباء في جلسته التي عقدت اليوم بمجهودات ” خلية الأزمة ” في بلدية ضباء التي أسهمت وبشكل فاعل في إحتواء الآثار التي نتجت عن كمية الأمطار العالية التي هطلت مؤخراً على مدينة ضباء، من تجمعات للمياه وبعض الانهيارات في أطراف الطرق القريبة من الأودية.

وأوضح رئيس المجلس سالم العرادي أن الاجتماع تضمن الاستماع إلى تقرير مفصل من قبل رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله الغبان الذي بين كفاءة مشاريع التصريف السابقة المنفذة في وادي ” ضحكان” والتحديات التي واجهت البلدية في بعض المشاريع لتقاطعها مع جهات أخرى ، مشيراً إلى أن المجلس أصدر قرارا بالرفع للجهات المختصة بنزع ملكيات ما يعترض الأودية في ضباء وإيقاف أنشطتها وإعادة تأهيل الموقع العشوائي، كما طالب المجلس البلدية بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لإكمال ما يخصها من مشاريع درء أخطار السيول ، مثنياً على تكاثف جميع الجهات الحكومية للتخفيف من أضرار الأمطار وخطر السيول.

وكانت بلدية ضباء قد أصدرت بياناً بإنهائها أعمال فتح الشوارع والطرق و نزح مياه الأمطار ورفع المركبات المتضررة والأنقاض من شوارع المدينة ، نتيجة الأمطار التي هطلت بغزارة على المحافظة والتي تجاوزت نسبة الهطولات فيها 77ملم.