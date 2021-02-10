“الأرصاد”: رياح نشطة على المدينة ومكة والرياض والشرقية وامطار على عسير وجازان

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المناطق - الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية)، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 – 44 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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