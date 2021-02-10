“الحصيني”: اليوم هو أول أيام العقارب

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كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء 1442/6/28هـ، هو أول أيام العقارب ونوء العقارب «ليس نجماً» إنما هي صفة، تتصف بها هذه الأيام.

وأوضح “الحصيني” أنها ثلاثة منازل سعد الذابح العقرب الأولى «السم» وسعد بلع، العقرب الثانية «الدم» سعد السعود العقرب الثالثة «الدسم» ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يوماً.

وأضاف: “هي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية او سيبيرية قد يحصل منه أضرار. سعد الذابح و سعد بلع في فصل الشتاء وسعد السعود في فصل الربيع وتقول العامة إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب، كناية عن ازدياد فرصة الأمطار، ويغلب عليها اعتدال الجو وفي آخرها يبلغ الربيع”.

‏وأشار عبدالعزيز الحصيني، إلى أنه يبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض وطرح الله البركة، وموسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة سواء كانت سيبيرية أو قطبية.