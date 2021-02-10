احدث الأخبار

“الحصيني”: اليوم هو أول أيام العقارب
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية”: إعفاء المواطنين “العزاب” من الإفصاح عن السكن
أبرز المواد
 لـ “حماية حقوق الإنسان” مجلس الشيوخ يدعو بايدن للضغط على تركيا
أبرز المواد
 “ختم المرّيخ” يرحب بالقادمين إلى مطارات دبي
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة على المدينة ومكة والرياض والشرقية وامطار على عسير وجازان
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ الأميركي يقر بدستورية محاكمة ترامب
أبرز المواد
 “WHO”: فرضية تسرب كورونا من مختبر ووهان “مستبعدة للغاية”
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ
أبرز المواد
 المجلس البلدي بضباء يشيد بجهود البلدية في إحتواء خطر الأمطار التي هطلت على المحافظة مؤخراً
منطقة تبوك
 الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
أبرز المواد
 الشباب هم الأكثر معاناة في ظل إغلاقات الجائحة .. فهل تساعدهم التكنولوجيا ؟
أبرز المواد
 BodyGuard .. لإخفاء المحتوى الضار على الشبكات الاجتماعية
أبرز المواد
“الحصيني”: اليوم هو أول أيام العقارب

“الحصيني”: اليوم هو أول أيام العقارب

أبرز المواد
“الشؤون البلدية”: إعفاء المواطنين “العزاب” من الإفصاح عن السكن

“الشؤون البلدية”: إعفاء المواطنين “العزاب” من الإفصاح عن السكن

أبرز المواد
لـ “حماية حقوق الإنسان” مجلس الشيوخ يدعو بايدن للضغط على تركيا

لـ “حماية حقوق الإنسان” مجلس الشيوخ يدعو بايدن للضغط على تركيا

أبرز المواد
“ختم المرّيخ” يرحب بالقادمين إلى مطارات دبي

“ختم المرّيخ” يرحب بالقادمين إلى مطارات دبي

أبرز المواد

“الحصيني”: اليوم هو أول أيام العقارب

“الحصيني”: اليوم هو أول أيام العقارب
http://almnatiq.net/?p=948916
المناطق - الرياض

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأربعاء 1442/6/28هـ، هو أول أيام العقارب ونوء العقارب «ليس نجماً» إنما هي صفة، تتصف بها هذه الأيام.

وأوضح “الحصيني” أنها ثلاثة منازل سعد الذابح العقرب الأولى «السم» وسعد بلع، العقرب الثانية «الدم» سعد السعود العقرب الثالثة «الدسم» ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يوماً.

وأضاف: “هي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية او سيبيرية قد يحصل منه أضرار. سعد الذابح و سعد بلع في فصل الشتاء وسعد السعود في فصل الربيع وتقول العامة إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب، كناية عن ازدياد فرصة الأمطار، ويغلب عليها اعتدال الجو وفي آخرها يبلغ الربيع”.

‏وأشار عبدالعزيز الحصيني، إلى أنه يبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض وطرح الله البركة، وموسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة سواء كانت سيبيرية أو قطبية.

روابط ذات صلة

“الشؤون البلدية”: إعفاء المواطنين “العزاب” من الإفصاح عن السكن

“الشؤون البلدية”: إعفاء المواطنين “العزاب” من الإفصاح عن السكن
لـ “حماية حقوق الإنسان” مجلس الشيوخ يدعو بايدن للضغط على تركيا

لـ “حماية حقوق الإنسان” مجلس الشيوخ يدعو بايدن للضغط على تركيا
“ختم المرّيخ” يرحب بالقادمين إلى مطارات دبي

“ختم المرّيخ” يرحب بالقادمين إلى مطارات دبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*