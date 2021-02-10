مستشفى أبها الخاص ينفذ برامج مجتمعية بالتعاون مع الصحة المدرسية بتعليم عسير

المناطق - أبها

نفذ مستشفى ابها الخاص مجموعه من البرامج المجتمعية والتدريبية الداعمة للصحة المدرسية ، وذلك بالشراكة مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم عسير ,حيث تم اعتماد العديد من البرامج الصحية التدريبية عبر الشبكة العنكبوتية يتم تقديمها للتعريف بالأيام العالمية الطبية , واهم الأمراض والسلوكيات المؤثرة على الصحة أوضح ذلك مدير مستشفى ابها الخاص الدكتور خالد الثميري مبيناً أنه قد تم التنسيق مع تعليم منطقة عسير لتقديم برامج عن الأيام العالمية، والمناسبات الطبية مثل , اليوم العالمي للسرطان , والتعامل مع الأجهزة الذكية , ومكافحة التدخين،وغيرها من المناسبات الصحية، وأشار الثميري الى أن هناك خطة واستراتيجية يقوم بها المستشفى لدعم البرامج التدريبية الطبية للصحة المدرسية مؤكداَ على أن ذلك يأتي في إطار سعي مستشفى ابها الخاص لتعزيز دوره المجتمع، والصحي في نشر الثقافة الصحية , والتعريف بكيفية الوقاية من الأمراض، ونشر المعلومات الطبية في القطاع التعليمي الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تحتاج إلى مثل هذه البرامج التوعية، والتي أخذ مستشفى أبها الخاص على عاتقه تقديم برامج توعوية عن كوفيد 19 للعديد من مدراس المنطقة مما سيكون له أثر كبير في دعم البنية التحتية الثقافية الصحية في منطقة عسير

من جهته أكد مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم عسير سعد علي الاسمري أن الشراكة مع ابها الخاص , وغيرها من القطاعات الطبية من اهم التوجهات التي تحرص عليها الصحة المدرسية لما لها من أهمية في التوعية الطبية , واستغلال توفر وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال المعلومات للمرشدين , والمرشدات ، والمعلمين، والمعلمات والطلاب، والطالبات مبيناً أن هناك العديد من الخطط التي وضعتها الصحة المدرسية للاستفادة من الكوادر الطبية الموجودة في منطقة عسير في دعم الثقافة , والوعي الطبي خصوصاَ خلال هذه الفترة التي يعيشها العالم بشكل عام والمملكة على وجه الخصوص بسبب مرض كورونا كوفيد 19 والتي تحتاج الى رفع درجة الوعي الصحي , وتوفير كافة المعلومات للجيل الجديد الذي نعّول عليه في نقل هذه الثقافة للأسرة والتي تعتبر خط الدفاع الأول في الحفاظ على الصحة، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية .