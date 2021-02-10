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بسبب كورونا.. البحرين تُعلن إغلاق المساجد لمدة أسبوعين اعتباراً من الغد

بسبب كورونا.. البحرين تُعلن إغلاق المساجد لمدة أسبوعين اعتباراً من الغد
http://almnatiq.net/?p=948953
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين تعليق جميع الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غد الخميس، وذلك لمواجهة الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا.وأوضحت الوزارة، أنه سيستمر نقل خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس.ونوهت إلى أن القرار استند إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبناءً على توصيات الفريق الطبي لحماية المصلين وكبار السن، والحد من انتشار الإصابات بالفيروس التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين المواطنين والمقيمين.

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