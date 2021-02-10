لا تكن سببا في غلق المساجد مجددا.. أخي المصلي التزم بالإجراءات الاحترازية أثناء حضورك للمسجد

المناطق-الرياض

شدد معهد الأئمة والخطباء التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على أهمية التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية عند الحضور للمساجد، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة.

ونشر المعهد بروشور توعويًا بعنوان “لا تكن سببًا في غلق المساجد مجددًا”، حاثًا المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بالتباعد والصلاة في المكان المخصص وفق العلامات الموجودة في المسجد

وحرص المعهد على انتقاء تلك العبارات المؤثرة؛ لأن المسجد يمثل الشيء الكثير للمؤمن، ويقضي به أوقاتًا غالية يناجي فيها ربه خمس مرات في اليوم والليلة، مبينًا البروشور أن الالتزام والتقيد بالإجراءات واجب شرعي.

وتأتي تلك الرسائل ضمن سعي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتكامل مع كل أجهزة الدولة للتصدي لجائحة كورونا بكل الوسائل، ومنها التوعوية والإرشاد ونشر المفاهيم التي تحفظ المجتمع من خطرها وبلغات عالمية.

علما ان اللجان المعنية سوف تنفذ جولات رقابية للمساجد لرصد المخالفات ومعاقبة المخالفين، فلا تكن اخي المصلي سببا في اغلاق مسجدك الذي تصلي فيه وتحرم نفسك وإخوانك اجر الصلاة فيه، رفع الله البلاء و الوباء عن العباد والبلاد.