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تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير مسيّرتين للحوثيين أطلقتا باتجاه المملكة

تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير مسيّرتين للحوثيين أطلقتا باتجاه المملكة

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تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير مسيّرتين للحوثيين أطلقتا باتجاه المملكة

تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير مسيّرتين للحوثيين أطلقتا باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=948966
المناطق - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه السعودية.

وأكد استمرار المليشيا الإرهابية في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما قال “نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإدانات الغربية والعربية للاستهداف الحوثي المستمر للأراضي السعودية، فقد أدانت الإدارة الأميركية مساء الاثنين: “هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: “نحن ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين”.

وقبل أيام، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية. وكشف التحالف أن الطائرات تم اعتراضها في 3 هجمات منفصلة.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

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