طوارئ مستشفى صبيا العام تستقبل أكثر من 16 ألف مراجع خلال شهر يناير الماضي

المناطق_فضة عطيف

قالت صحة جازان بأن قسم الطوارئ بمستشفى صبيا العام قام باستقبال 16453 مريض ومريضة خلال شهر يناير من العام الميلادي الحالي 2021.

وذكرت بأن أقسام الجراحة بالمستشفى أجرت 356 عملية جراحة خلال الفترة ذاتها، وقام قسم الصيدلية بصرف 16453 وصفة طبية للمرضى والمراجعين.

وأضافت بأن أقسام المستشفى قامت بتنويم 726 مريض ومريضة في الأقسام المختلفة في المستشفى.

وبينت بأن ذلك امتدادا للجهود التي تقدمها أقسام الطوارئ في المستشفيات الطرفية التابعة لها لضمان تقديم الخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين بما يتوافق مع سياسة مقام وزارة الصحة.