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أكاديمية الحوار تطلق برنامج المدرب المعتمد “مهارات الحوار في الطفولة المبكرة”

أكاديمية الحوار تطلق برنامج المدرب المعتمد “مهارات الحوار في الطفولة المبكرة”
http://almnatiq.net/?p=949034
المناطق_ الرياض

نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مساء الثلاثاء 27جمادى الآخرة 1442هـ الموافق  9فبراير 2021م برنامج المدرب المعتمد  ( عن بُعد )  بعنوان: (مهارات الحوار في الطفولة المبكرة) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة ” اليونسكو ” 

ويهدف البرنامج الذي شارك فيه ( 250 ) مشاركاً إلى تأهيل مدربين ومدربات لبناء قدرات المعنيين والمهتمين بمرحلة الطفولة المبكرة من (الولادة إلى 8 سنوات) وتطوير مهاراتهم الحوارية.

 ويستعرض البرنامج الذي يستهدف المتخصصين والعاملين والمهتمين بمجال الطفولة المبكرة من الجنسين في جميع الدول العربية، مفهوم الطفولة وخصائصها، ومراحل الطفولة المبكرة وسماتها، ومفهوم الحوار مع الطفل وأهميته ومهاراته ومبادئه.

وتناولت الحقيبة التدريبية الدور الهام للبيئة المحيطة بالطفل في تنمية مهارات الحوار  وكذلك الوسائل التعليمية والترفيهية المساعدة في تعزيز مهارات الحوار لدى النشء مما يحفزه للتعامـل بشـكل إيجابـي مـع النزاعـات دون اللجـوء الـى العنـف، ويطـور ثقتـه بنفسـه وقدرته علـى التأثيـر بمحيطـه ، كما استعرض البرنامج التدريبي  الحوار مع الطفل ودوره في تنمية التفكير الإبداعي،  متضمناً استراتيجية سكامبر ودورها في تنمية مهارات التفكير ، وكذلك آليات بناء مهارات التدوين البصري للحوار مع الطفل .

يذكر ان الحقيبة التدريبية بنيت بالتعاون مع اليونسكو ومحكمة من خلال فريق من الخبراء الدوليين المختصين في الطفولة المبكرة ومهارات الحوار .

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