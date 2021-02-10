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سمو أمير منطقة القصيم يكرم القائمين على مبادرة “تراميم”

سمو أمير منطقة القصيم يكرم القائمين على مبادرة “تراميم”

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سمو أمير منطقة القصيم يكرم القائمين على مبادرة “تراميم”

سمو أمير منطقة القصيم يكرم القائمين على مبادرة “تراميم”
http://almnatiq.net/?p=949039
المناطق_القصيم

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم ، القائمين على مبادرة “تراميم” التي ينفذها فريق سخاء التطوعي تحت مظلة جمعية الإسكان الأهلية.


واستمع سموه من قبل قائدة مبادرة تراميم وفريق سخاء التطوعي أفنان الدبيخي ، على ما جرى إنجازه وتحقيقه من خلال مبادرة #تراميم التي تُعنى بمساعدة الأسر المتعففة بترميم وتجهيز منازلهم وتوفير الاحتياجات الأساسية فيها ،  وعن أنشطة وأعمال المتطوعين والمتطوعات وما يقدمه أبناء وبنات المنطقة من جهود تطوعية لخدمة مجتمعهم ، مقدمةً شكرها الجزيل باسمها ونيابة عن جميع المشاركين المتطوعين والمتطوعات في المبادرة لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه اللامحدود لهم ، وتقديم المساندة والمتابعة لهم عبر هذه المبادرة التطوعية والإنسانية.


وأشاد سمو أمير القصيم بهذه المبادرة التطوعية الفريدة من نوعها لترميم منازل المحتاجين تحت مظلة جمعية الإسكان الأهلية وأهل الخير الداعمين من خلال فريق سخاء التطوعي ومبادرة تراميم ، لافتاً الانتباه إلى أنه رأينا في هذه المبادرة كيف أثبتت المرأة السعودية قدرتها حتى على العمل المهني ، وليس كما يتصوره البعض في الأعمال المكتبية فقط.


وقال : كم يحق لنا أن نفتخر في هذه البلاد وهذه المنطقة بوجود فرق تطوعيه أصبحت تبحث عن مساهمات ومبادرات نوعيه تلبي حاجة المجتمع في عمل الخير ، ويحق لنا أن نفخر أيضاً بهذه المنظومة الثلاثية بين فريق سخاء التطوعي وجمعية الإسكان الأهلية والداعمين الذين أبدعوا في فكرة ومبادرة تراميم الخيرية التي هي الأولى من نوعها بالمنطقة.


فيما أكد الأمين العام لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم محمد العوفي أن هذه المبادرة جاءت لأهمية المسكن الآمن وراحته ، ولوجود أسر متعففة ضاق عليهم مسكنهم بسبب حالته المتهالكة أو أصبح لا يصلح للسكن الآدمي ، حيث أطلقنا مبادرة #تراميم لتأهيل منازلهم بما يحقق لهم سبل العيش الكريم ، مشيراً إلى ذلك تحقق ولله الحمد بالتعاون المشترك بين أفراد المجتمع وكافة القطاعات الأهلية ، واستثمار أوقات الشباب بالعمل التطوعي والخيري ، كاشفاً أن عدد المشاركين والمشاركات هو 50 متطوعاً ومتطوعه و 28 شركة ومؤسسة ، بمدة تنفيذ بلغت 45 يوماً.


حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمدير التنفيذي لجمعية الإسكان الأهلية الأستاذ عبدالله الخليوي ، وعدد من أعضاء فريق سخاء التطوعي. 

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