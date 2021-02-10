احدث الأخبار

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن و10 وافدين امتهنوا جرائم السرقة والنشل
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة القصيم يكرم القائمين على مبادرة “تراميم”
أبرز المواد
 أكاديمية الحوار تطلق برنامج المدرب المعتمد ” مهارات الحوار في الطفولة المبكرة
أبرز المواد
 مستشفى الأمراض الصدرية بجازان يستقبل 554 مريض في قسم العيادات الخارجية خلال يناير الماضي
أبرز المواد
 طوارئ مستشفى صبيا العام تستقبل أكثر من 16 ألف مراجع خلال شهر يناير الماضي
أبرز المواد
 طوارئ مستشفى الطوال تستقبل أكثر من 62 ألف مراجع خلال عام 2020
أبرز المواد
 جراحتان نوعيتان في مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة لإعادة تشكيل وجهي مصابين في حادثي مرور إلى وضعهما الطبيعي
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 91 منشأة خالفت التدابير الوقائية
أبرز المواد
 التحالف: السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف الحوثيين
أبرز المواد
 أمين جدة يصدر قرارا بإنشاء مركز مدينتي لإدارة النفايات ومعدات المشاريع
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يشدّد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا
أبرز المواد
شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن و10 وافدين امتهنوا جرائم السرقة والنشل

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن و10 وافدين امتهنوا جرائم السرقة والنشل

أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

أبرز المواد
سمو أمير منطقة القصيم يكرم القائمين على مبادرة “تراميم”

سمو أمير منطقة القصيم يكرم القائمين على مبادرة “تراميم”

أبرز المواد
أكاديمية الحوار تطلق برنامج المدرب المعتمد ” مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

أكاديمية الحوار تطلق برنامج المدرب المعتمد ” مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

أبرز المواد

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن و10 وافدين امتهنوا جرائم السرقة والنشل

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن و10 وافدين امتهنوا جرائم السرقة والنشل
http://almnatiq.net/?p=949052

 تمكنت شرطة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطن و10 مخالفاً لنظام الإقامة تورطوا في جرائم السرقة والسلب.

وفى التفاصيل، صَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(10) مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والباكستانية، أعمارهم بين (العقدين الثاني والخامس)، ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة والنشل والسلب.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

“الصحة”: تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية
سمو أمير منطقة القصيم يكرم القائمين على مبادرة “تراميم”

سمو أمير منطقة القصيم يكرم القائمين على مبادرة “تراميم”
أكاديمية الحوار تطلق برنامج المدرب المعتمد ” مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

أكاديمية الحوار تطلق برنامج المدرب المعتمد ” مهارات الحوار في الطفولة المبكرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*