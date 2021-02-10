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حراس وحارسات أمن مستشفيَيْن بمكة بلا رواتب منذ 3 شهور.. و”الصحة” تُعقّب
http://almnatiq.net/?p=949056
المناطق_مكة المكرمة

اشتكى عدد من حراس وحارسات مستشفيَيْن بمكة المكرمة، من عدم تسلمهم رواتبهم منذ نحو 3 أشهر، دون معرفة الأسباب التي حالت دون صرف مستحقاتهم طيلة الأشهر الماضية، برغم أنهم صمام الأمان للمستشفيات في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأعرب المتضررون عن أنهم لم يجدوا مبرراً لعدم صرف مستحقاتهم، لافتين إلى أنهم بحاجة ماسّة خاصة أن عليهم مستلزمات مالية من إيجار ونحوه، تستدعي صرف مستحقاتهم على وجه السرعة.

وفي ردٍّ على استفسار “سبق” قال مدير أحد المستشفيات: إنه إشارة إلى استفساركم؛ عليه نود الإيضاح أنه تم مخاطبة الشركة عدة مرات، والرفع لجهة الاختصاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة عن تأخر رواتب موظفي الحراسات الأمنية.

وقال: تم توجيه الشركة بضرورة سرعة تسليم رواتب موظفين الحراسات الأمنية في الشركة المتعاقدة، كما تم تقديم انذار للشركة، لعدم التزامها بذلك.

وأكد حرص الإدارة التنفيذية بالمستشفى على استلام جميع العاملين حقوقهم، سواء متعاقدون أو غيرهم؛ بهدف تحسين بيئة العمل؛ لما في ذلك من انعكاسات على سير العمل والمخرجات، مضيفاً أن الموضوع متابع بشكل مباشر من الإدارة التنفيذية للعمليات بالتجمع الصحي، ومع الجهات المختصة لإنهاء الوضع بشكل عاجل.

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