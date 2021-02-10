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سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن

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سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن
http://almnatiq.net/?p=949059
المناطق_فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن المهندس حسين بن سعود السديري والوفد المرافق.
وجرى خلال الاستقبال بحث الجوانب التخطيطية، والنطاق العمراني ، وأولويات التنمية العمرانية بالمنطقة ، وتحسين المشهد الحضري لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ، وإيجاد مساحات شاسعة من المناطق الخضراء والمفتوحة والميادين والمسارات المخصصة لممارسة المشي وركوب الدراجات، و ملاعب الأطفال والمراكز الترفيهية والاستثمارية.
وأكد سموه أهمية الاستدامة الحضرية وتحسين جودة الحياة، واستمرار تنفيذ المبادرات النوعية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، من خلال تأسيس البنية التحتيَّة المناسبة للتجمُّعات الحضريَّة وتحفيز وتنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ظل ما يحظى به القطاع البلدي من دعم من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ .
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان.

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