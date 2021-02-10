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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8901.63 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8901.63 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8901.63 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8901.63 نقطة
http://almnatiq.net/?p=949068
المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 8.71 نقاط ليقفل عند مستوى 8901.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والباحة، والجوف، وزجاج، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، والعالمية، وباعظيم، وبحر العرب، وأبو معطي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 4.33%.
فيما كانت أسهم شركات ريدان، وأبو معطي، والإنماء، وكيمانول، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات أبو معطي، وريدان، وأنعام القابضة، والفخارية، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 307.62 نقاط ليقفل عند مستوى 25667.15 نقطة، وبتداولات بلغت 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 976 صفقة.

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