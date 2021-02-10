احدث الأخبار

سمو الأمير فيصل بن مشعل يتفقد المقر الإداري لصندوق القصيم الوقفي
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8901.63 نقطة
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن
أبرز المواد
 حراس وحارسات أمن مستشفيَيْن بمكة بلا رواتب منذ 3 شهور.. و”الصحة” تُعقّب
أبرز المواد
 شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن و10 وافدين امتهنوا جرائم السرقة والنشل
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة القصيم يكرم القائمين على مبادرة “تراميم”
أبرز المواد
 أكاديمية الحوار تطلق برنامج المدرب المعتمد “مهارات الحوار في الطفولة المبكرة”
أبرز المواد
 مستشفى الأمراض الصدرية بجازان يستقبل 554 مريض في قسم العيادات الخارجية خلال يناير الماضي
أبرز المواد
 طوارئ مستشفى صبيا العام تستقبل أكثر من 16 ألف مراجع خلال شهر يناير الماضي
أبرز المواد
 طوارئ مستشفى الطوال تستقبل أكثر من 62 ألف مراجع خلال عام 2020
أبرز المواد
 جراحتان نوعيتان في مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة لإعادة تشكيل وجهي مصابين في حادثي مرور إلى وضعهما الطبيعي
أبرز المواد
سمو الأمير فيصل بن مشعل يتفقد المقر الإداري لصندوق القصيم الوقفي

سمو الأمير فيصل بن مشعل يتفقد المقر الإداري لصندوق القصيم الوقفي

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8901.63 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8901.63 نقطة

أبرز المواد
سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن

أبرز المواد
حراس وحارسات أمن مستشفيَيْن بمكة بلا رواتب منذ 3 شهور.. و”الصحة” تُعقّب

حراس وحارسات أمن مستشفيَيْن بمكة بلا رواتب منذ 3 شهور.. و”الصحة” تُعقّب

أبرز المواد

سمو الأمير فيصل بن مشعل يتفقد المقر الإداري لصندوق القصيم الوقفي

سمو الأمير فيصل بن مشعل يتفقد المقر الإداري لصندوق القصيم الوقفي
http://almnatiq.net/?p=949071
المناطق_القصيم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي, بأن إيجاد بيئة العمل الإدارية لصندوق القصيم الوقفي، سيكون داعماً لتعزيز الأدوار المنوطة به ، تحقيقاً للأهداف المنشودة من خلاله لدعم الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.


وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده من تجهيزات وتوفيراً لبيئة العمل الإدارية المميزة لمقر صندوق القصيم الوقفي ، متمنياً أن تكون هذه التجهيزات داعمة لكل الجوانب الخيرية والاجتماعية المرتبطة بأهداف الصندوق.


جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم ، المقر الإداري لصندوق القصيم الوقفي ، مستمعاً لشرحٍ موجز عن دور الأقسام الإدارية للصندوق والمهام المسؤولة عنه من قبل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، بحضور المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة فهد العواد.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8901.63 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8901.63 نقطة
سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن
حراس وحارسات أمن مستشفيَيْن بمكة بلا رواتب منذ 3 شهور.. و”الصحة” تُعقّب

حراس وحارسات أمن مستشفيَيْن بمكة بلا رواتب منذ 3 شهور.. و”الصحة” تُعقّب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*