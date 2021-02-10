سمو الأمير فيصل بن مشعل يتفقد المقر الإداري لصندوق القصيم الوقفي

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي, بأن إيجاد بيئة العمل الإدارية لصندوق القصيم الوقفي، سيكون داعماً لتعزيز الأدوار المنوطة به ، تحقيقاً للأهداف المنشودة من خلاله لدعم الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.



وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده من تجهيزات وتوفيراً لبيئة العمل الإدارية المميزة لمقر صندوق القصيم الوقفي ، متمنياً أن تكون هذه التجهيزات داعمة لكل الجوانب الخيرية والاجتماعية المرتبطة بأهداف الصندوق.



جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم ، المقر الإداري لصندوق القصيم الوقفي ، مستمعاً لشرحٍ موجز عن دور الأقسام الإدارية للصندوق والمهام المسؤولة عنه من قبل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، بحضور المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة فهد العواد.