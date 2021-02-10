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مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب بمحافظة شبوة

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب بمحافظة شبوة
http://almnatiq.net/?p=949105
المناطق_واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال بمحافظة شبوة.
حيث أجرى فريق المركز الطبي التطوعي خلال أيام الحملة 7 عمليات معقدة في المخ والأعصاب، كما تم فحص ومعاينة 141 حالة.
وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

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