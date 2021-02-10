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نائب أمير الشرقية : حفظ النفس البشرية رسالة سامية لـ “الهلال الأحمر”
http://almnatiq.net/?p=949107
المناطق_فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية أن الهلال الأحمر السعودي يعد من الجهات الهامة، كون أعماله تمس حياة الناس ، وكونه جهة أساسية في التعامل مع الكوارث والأزمات ومساعدة المنكوبين .

 وقال سموه خلال استقباله اليوم (الأربعاء) رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي والوفد المرافق له  ” أن حفظ النفس البشرية، والتعامل مع الحوادث الطارئة يجعل من رسالة وأعمال الهلال الأحمر رسالة سامية ” ودعا سموه لتطوير وتسهيل أعمال فرع الهيئة بالمنطقة بما ينعكس إيجاباً على دورهم في خدمة الوطن والمواطنين

من جانبه قال الدكتور جلال العويسي : أن أعمال الهلال الأحمر ستشهد نقله نوعية جديدة مثمناً لقاء سمو نائب أمير المنطقة الشرقية والاستماع لتوجيهاته وملاحظاته.

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