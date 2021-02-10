الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية “جسفت” فرع الجبيل

المناطق _الجبيل الصناعية

وقّعت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية أمس الأربعاء مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت فرع الجبيل) بمدينة الجبيل الصناعية . وذلك بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال الثقافي والفني للإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات أ. خلف بن ناصر الشمري أن هذه المذكرة تأتي ضمن حرص الهيئة الملكية في تلبية احتياجات المجتمع التنموية، وإيجاد بيئة اجتماعية جاذبة بمدينة الجبيل الصناعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات ( الحكومية، الخاصة، غير الربحية ).

وأضاف الشمري نسعى من خلال هذه المذكرة إلى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج النوعية الثقافية لخدمة المجتمع، و‌دعم وتشجيع المواهب الثقافية بالمدينة، وترسيخ وتعزيز الصلة بين أفراد المجتمع والفن التشكيلي، ورفع جودة الأنشطة الفنية وتعزيز كفاءة مخرجاتها، إضافة إلى إيجاد بيئة تدعم الإبداع وتسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة العمل الثقافي والفني.

من جانبها أوضحت مديرة فرع جمعية “جسفت” الجبيل أ .نادية بنت مشاري العتيبي أن الجمعية تسعى من هذه المذكرة إلى تحقيق أهدافنا المشتركة مع مختلف القطاعات والجهات المؤثرة ولإبراز الأثر الكبير للقطاع الغير الربحي، فقد حرصنا على توثيق هذه الصلات بإبرام عدد من الاتفاقيات التي تضمن تحقيق ما نصبو إليه من إحداث نقلة نوعية في صناعة الحركة التشكيلية والثقافية، وأخذ الذائقة الفنية للمجتمع المتلقي إلى مستويات عالية من التعلم ونشر المعرفة والإدراك لهذه الناحية وبشكل إيجابي بحت، وتعد مدينة الجبيل الصناعية ذات مكانة قيادية مهمة وإمكانيات متوفرة ومعززة لجودة الحياة في المدينة، لذا أصبح من الضروري إحداث تعاون مشترك يبرز اهتمام كلا الطرفين.

الجدير بالذكر أن هذه هي المذكرة التاسعة التي توقعها الهيئة الملكية بالجبيل مع الجهات ذات العلاقة في سبيل توفير بيئة اجتماعية حاضنة وجاذبة في المدينة، وتعزيز الهوية الوطنية الثقافية في المملكة.