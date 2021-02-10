احدث الأخبار

تدشين أول بيت خبرة سعودي في إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
أبرز المواد
 حطام الطائرة المفخخة الإيرانية التي استهدفت مطار أبها
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية “جسفت” فرع الجبيل
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تغلق اليوم 10 مساجد بعد ثبوت 15 حالة كورونا.. وفاة مؤذن بوادي الدواسر
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية : حفظ النفس البشرية رسالة سامية لـ “الهلال الأحمر”
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب بمحافظة شبوة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 16,300 كرتون من التمور في محافظات تعز وشبوة والمهرة
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوب غربي سومطرة بإندونيسيا
أبرز المواد
 أكثر من 85 ألف مراجع لطوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن لعام 2020م
أبرز المواد
 صور أولية.. استهداف الحوثي لطائرة مدنية في مطار أبها
أبرز المواد
 وزارتا التجارة والشئون البلدية ومجلس الغرف تعقد لقاء افتراضياً مع ملاك الأسواق والمطاعم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن
أبرز المواد
تدشين أول بيت خبرة سعودي في إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

تدشين أول بيت خبرة سعودي في إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

أبرز المواد
حطام الطائرة المفخخة الإيرانية التي استهدفت مطار أبها

حطام الطائرة المفخخة الإيرانية التي استهدفت مطار أبها

أبرز المواد
الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية “جسفت” فرع الجبيل

الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية “جسفت” فرع الجبيل

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” تغلق اليوم 10 مساجد بعد ثبوت 15 حالة كورونا.. وفاة مؤذن بوادي الدواسر

“الشؤون الإسلامية” تغلق اليوم 10 مساجد بعد ثبوت 15 حالة كورونا.. وفاة مؤذن بوادي الدواسر

أبرز المواد

تدشين أول بيت خبرة سعودي في إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

تدشين أول بيت خبرة سعودي في إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
http://almnatiq.net/?p=949119
المناطق_ فتحيه العبدالله

دشنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام أمس الأول ، أول بيت خبرة سعودي متخصص في إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات برئاسة أستاذ إدارة المخاطر بكلية إدارة الأعمال الدكتور عادل العريفي، وذلك ضمن خدمات بيوت الخبرة المقدمة من قبل معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة.
وذكر عميد المعهد الأستاذ الدكتور عبد الكريم الهويش، أن الجامعة تهدف من إنشاء بيت خبرة لإدارة المخاطر والتعافي من الأزمات الى أخذ زمام المبادرة نحو رفع مستوى الخدمات الاستشارية والإدارية والتدريبية في مجال إدارة المخاطر وتلبية احتياجات السوق المحلي ، منوها الى أن تأسيس بيت الخبرة جاء انطلاقا من حرص الجامعة على أداء دورها التنموي المأمول في دعم توجهات الدولة – حفظها الله – نحو تعزيز منظومة إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وبما يتوافق مع أهداف الجامعة في تحقيق الفاعلية والتميز من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية والمهنية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يكفل تعزيز قدرات القطاعات العاملة في الدولة وتحقيق تطلعاتها وفق رؤية ٢٠٣٠. ويقوم على بيت الخبرة مجموعة من المختصين والخبراء السعوديين إضافة الى خبراء متعاونين من بيوت الخبرة الدولية.
من جانبه أكد رئيس بيت الخبرة الدكتور العريفي الى أن إنشاء بيت خبرة إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات جاء استجابة من إدارة الجامعة من أجل دعم جهود الدولة – حفظها الله – في تعزيز وتنظيم جهود إدارة المخاطر في كافة القطاعات العاملة داخل المملكة ويقدم بيت الخبرة خدماته لجميع القطاعات الحكومية والخاصة من اجل مساعدتها في بناء وتطبيق منظومة وبرامج إدارة المخاطر ودمجها في هياكل المنظمات وتطوير وحدات تصنيف المخاطر بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والعمل على تهيئة وتمكين العاملين والمسؤولين في تلك القطاعات من التطبيق الأمثل والإدارة الفعالة وفق أحدث المعايير العالمية، وذلك من خلال توفير حزمة من الخدمات الاستشارية والإدارية والتدريبية.
وأضاف العريفي الى أن بيت الخبرة يعمل على توفير احتياجات مختلف القطاعات من الخدمات الاستشارية والإدارية وخدمات تطوير الأعمال في مجال المخاطر والتعافي الأزمات وتطوير البرامج التعليمية للجامعات والمعاهد و تقديم برامج وتدريبية معتمدة بمواصفات عالمية في إدارة المخاطر والأزمات و تأهيل وتمكين الموظفين الحاليين في القطاع الحكومي والخاص للعمل في إدارات ووحدات إدارة المخاطر والأزمات من خلال برامج إرشاد مهني و إجراء الدراسات وخدمات الأبحاث والتطوير ذات العلاقة لتحقيق رؤية البيت نحو التميز في مجال خدمات إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات على المستوى الوطني و إيصالا لرسالته وهي تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من ممارسة وتطبيق افضل المعايير والطرق العالمية في إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات بما يدعم تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وتعزيز التنمية المستدامة ، ويمكن للجهات التقدم بطلب استشارة مبدئية من منطلق المساهمة المجتمعية من خلال موقع بيت الخبرة

(www.iau.edu.sa/ar/RRHE

روابط ذات صلة

حطام الطائرة المفخخة الإيرانية التي استهدفت مطار أبها

حطام الطائرة المفخخة الإيرانية التي استهدفت مطار أبها
الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية “جسفت” فرع الجبيل

الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرة تفاهم مع جمعية “جسفت” فرع الجبيل
“الشؤون الإسلامية” تغلق اليوم 10 مساجد بعد ثبوت 15 حالة كورونا.. وفاة مؤذن بوادي الدواسر

“الشؤون الإسلامية” تغلق اليوم 10 مساجد بعد ثبوت 15 حالة كورونا.. وفاة مؤذن بوادي الدواسر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*