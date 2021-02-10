تدشين أول بيت خبرة سعودي في إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

المناطق_ فتحيه العبدالله

دشنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام أمس الأول ، أول بيت خبرة سعودي متخصص في إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات برئاسة أستاذ إدارة المخاطر بكلية إدارة الأعمال الدكتور عادل العريفي، وذلك ضمن خدمات بيوت الخبرة المقدمة من قبل معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة.

وذكر عميد المعهد الأستاذ الدكتور عبد الكريم الهويش، أن الجامعة تهدف من إنشاء بيت خبرة لإدارة المخاطر والتعافي من الأزمات الى أخذ زمام المبادرة نحو رفع مستوى الخدمات الاستشارية والإدارية والتدريبية في مجال إدارة المخاطر وتلبية احتياجات السوق المحلي ، منوها الى أن تأسيس بيت الخبرة جاء انطلاقا من حرص الجامعة على أداء دورها التنموي المأمول في دعم توجهات الدولة – حفظها الله – نحو تعزيز منظومة إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وبما يتوافق مع أهداف الجامعة في تحقيق الفاعلية والتميز من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية والمهنية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يكفل تعزيز قدرات القطاعات العاملة في الدولة وتحقيق تطلعاتها وفق رؤية ٢٠٣٠. ويقوم على بيت الخبرة مجموعة من المختصين والخبراء السعوديين إضافة الى خبراء متعاونين من بيوت الخبرة الدولية.

من جانبه أكد رئيس بيت الخبرة الدكتور العريفي الى أن إنشاء بيت خبرة إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات جاء استجابة من إدارة الجامعة من أجل دعم جهود الدولة – حفظها الله – في تعزيز وتنظيم جهود إدارة المخاطر في كافة القطاعات العاملة داخل المملكة ويقدم بيت الخبرة خدماته لجميع القطاعات الحكومية والخاصة من اجل مساعدتها في بناء وتطبيق منظومة وبرامج إدارة المخاطر ودمجها في هياكل المنظمات وتطوير وحدات تصنيف المخاطر بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والعمل على تهيئة وتمكين العاملين والمسؤولين في تلك القطاعات من التطبيق الأمثل والإدارة الفعالة وفق أحدث المعايير العالمية، وذلك من خلال توفير حزمة من الخدمات الاستشارية والإدارية والتدريبية.

وأضاف العريفي الى أن بيت الخبرة يعمل على توفير احتياجات مختلف القطاعات من الخدمات الاستشارية والإدارية وخدمات تطوير الأعمال في مجال المخاطر والتعافي الأزمات وتطوير البرامج التعليمية للجامعات والمعاهد و تقديم برامج وتدريبية معتمدة بمواصفات عالمية في إدارة المخاطر والأزمات و تأهيل وتمكين الموظفين الحاليين في القطاع الحكومي والخاص للعمل في إدارات ووحدات إدارة المخاطر والأزمات من خلال برامج إرشاد مهني و إجراء الدراسات وخدمات الأبحاث والتطوير ذات العلاقة لتحقيق رؤية البيت نحو التميز في مجال خدمات إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات على المستوى الوطني و إيصالا لرسالته وهي تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من ممارسة وتطبيق افضل المعايير والطرق العالمية في إدارة المخاطر والتعافي من الأزمات بما يدعم تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وتعزيز التنمية المستدامة ، ويمكن للجهات التقدم بطلب استشارة مبدئية من منطلق المساهمة المجتمعية من خلال موقع بيت الخبرة